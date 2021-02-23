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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «السياحة الدولية» يكشف إستراتيجية الترويج خلال الجائحة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:28 ص
ماجد أبو سديرة
ماجد أبو سديرة
رامى حسين
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قال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن الإستراتيجية التى اتبعتها وزارة السياحة للترويج والتنشيط، تكمن فى العمل على إبقاء المقصد المصري فى أذهان السائحين والعالم الغربى طوال فترة الجائحة.

وأوضح "أبو سديرة"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تمت الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة لنشر الأخبار الإيجابية عن السياحة المصرية، وآليات الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا؛ لبث الطمأنينة فى نفوس الوافدين أو المتوقع وصولهم.

وأضاف أبو سديرة أن هناك تعطشًا من قبل المواطنين بالخارج، كما أن هناك حجوزات فعلية لدى منظمى الرحلات الأجنبية عن المدن السياحية المصرية، ولكن يتم تأجليلها نظرا إلى التداعيات المتجددة للفيروس والإجراءات التي تقوم بها حكوماتهم.

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