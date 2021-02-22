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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توضيحات مهمة من «التعليم» للطلاب بخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:31 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا على جميع المديريات التعليمية استعدادا لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي ستبدأ يوم ٢٧ فبراير الجاري وتستمر حتى ١١ مارس وحصلت "الدستور" على نسخة منه.

وقالت الوزارة في خطابها: تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا داخل المدارس على بنية الحوسبة السحابية عن طريق الإنترنت المتاح بالمدرسة أو شريحة البيانات آلتي تم تسليمها للطلاب للفئات التي تقرر تسلميها لجهاز الحاسب اللوحي "التابلت" وورقيا لباقي الفئات للجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفق الجداول المعلنة من قبل.

ونبهت في الخطاب على الطلاب باستلام الواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحان والتأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب.

وأكدت على الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف للحضور لكل جلسة امتحانية على أن يقوم مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطالب أما بالنسبة لطلاب الدمج يعقد امتحانات ورقية طبقا للمعمول به.

وشددت على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة حيث يتم غلق الموقع بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة.
توضيحات مهمة من «التعليم» للطلاب بخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
توضيحات مهمة من «التعليم» للطلاب بخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

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