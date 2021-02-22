«القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج لإحدى الشركات بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة البلاط الآلي بالدقهلية، وذلك للشباب بدءا من 25 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01090222613، والتواصل مع المدير المسئول محمد ياسين الصوفي، أو التوجه لمقر الشركة في ميت غمر، الدقهلية.