أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

وحقق سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا، بعد أن سجل أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، ليسجل خلال المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1791.50 دولار للأوقية.ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 903 جنيهات، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري نحو 790 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 677 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 828 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 527 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 451 جنيهًا.وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6030 جنيهًا.أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد طرأ عليها أيضًا بعض التغييرات خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 912 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 798 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 684 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6038 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 28038 جنيهًا.