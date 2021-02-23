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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:54 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر  ٢٣-٢-٢٠٢١، ارتفع سعر الدولار اليوم امام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، حيث سجل ارتفاع بقيمة قرشين، وتتابين أسعار الدولار في السوق المصري بحسب أسعار الصرف، حيث يختلف سعر الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية عن غيرها، ويواصل الاقتصاد المصري تعافيا، واستقرارا، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وشهدت خلال الفترة الماضية حالة من التباين للدولار، حيث تنخفض أو ترتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر  ٢٣-٢-٢٠٢١

نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار العملة الأمريكية في السوق المصرفي، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل يوميا عن أخر التحديثات داخل البنوك المصرية الخاصة بالدولار الأمريكي، ولديكم كافة الأسعار المصرفية في "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهل المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الدولار الأمريكي اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء ١٥.٦١  جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.

سعر  الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، في البنك المركزي، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

سجل الدولار، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.

سعر  الدولار في بنك مصر اليوم 

سجل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك عودة اليوم

سجل سعر الدولار في البنك، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

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وصل سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.

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