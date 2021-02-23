سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 23-2-2021

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر ٢٣-٢-٢٠٢١

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

سعر الدولار في بنك عودة اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم





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سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم وصل سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.