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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 براءات اختراع بجامعة سوهاج لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:55 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه تسلم تقريرًا مفصلًا من الدكتور أسامة رشاد وكيل كلية الطب البشري ورئيس الفريق البحثي،الذي يضم الدكتور هاني محمود مدرس العيون بالمستشفى الجامعي، والدكتور المعتز بالله حسن أستاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم ومدير وحدة التايكو، والدكتور مصطفى أبو زاهر مدرس مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، والطالب أحمد أسامة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، عن تسجيل 4 براءات اختراع في إطار جهودها المواجهة والوقاية من فيروس كورونا.

واستعرض المركز الاعلامي نبذة عن تلك الاختراعات، بعد تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتى جاءت لى النحو التالى:

الابتكار الأول: كمامة طبية معالجة ضد الميكروبات

وتمت معالجة الطبقة الرابعة من الكمامة الطبية بمادة ثبتت فاعليتها لقتل فيروس كورونا، وهي مفيدة للشخص السليم، حيث عندما يقابل الفيروس الطبقة المعالجة يتم القضاء عليه، وإذا كان الشخص حاملا للفيروس أو مريضا تعمل الطبقة على قتل الفيروس قبل خروجه مع نفس المصاب أو الرذاذ، وهنا يطور فائدة الكمامة من مجرد حماية ميكانيكية ضد الفيروس لحماية ميكانيكية أكبر، بالإضافة إلى حماية بيولوجية، مما رفع كثيرا من فاعليتها.

الابتكار الثاني: صابونة طبية معالجة ضد الميكروبات

وهى صابونة مضاف إليها مواد فعالة للقضاء بنسبة 100% على فيروس كورونا المستجد، ومعالجة بتقنية النانوتكنولوجى لزيادة الفاعلية ولتقليل المدة اللازمة للقضاء عل الفيروس عند استخدام الصابون.

الابتكار الثالث: ساعة ذكية لقياس درجة الحرارة

تعمل الساعة من خلال شريحة إلكترونية لقياس درجة حرارة الشخص، وإيصالها إلى تطبيق ذكى، كما يمكنها قياس درجة حرارة المحيطين لكشف الأشخاص ذوى الحرارة المرتفعة، حيث تعتبر ارتفاع درجة الحرارة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الابتكار الرابع: رذاذ طبي ضد الميكروبات

وهو عبارة عن معطر للجو مضاف إليه مواد معالجة كيميائيا وبتقنية النانوتكنولوجى ثبتت فعاليتها للقضاء على فيروس كورونا المستجد العالق بالهواء فى المكاتب المغلقة والمستشفيات وغرف العمليات وهو آمن وفعال، ويستند على أبحاث علمية منشورة فى دوريات علمية رصينة.

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