أطباء يكشفون أهمية تعزيز المناعة للوقاية من «كورونا»

بالتزامن مع حلول جائحة كورونا شدد الأطباء حول العالم على أهمية تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية، التي من شأنها تعزيز مناعة الشخص لمنع انتقال عدوى الفيروس أو لمحاربته حال الإصابة به.وفي دراسة بحثية عن الجهاز المناعي في جسم الإنسان نشرتها مجلة Nature Communications، كشف خلالها علماء استراليون أنه ينخفض منحنى تطور المناعة خلال أربعة أشهر بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19"، إذ أن عدد الأجسام المضادة المسئولة عن مواجهة الفيروس تنخفض بسرعة خلال أول شهرين، ولكن تعاود في الارتفاع مرة أخرى إلى معدلها الطبيعي مع اتباع الإجراءات الصحية السليمة.وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أهمية الجهاز المناعي بجسم الإنسان في مواجهة الفيروسات والأمراض، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال أطباء أوضحوا ضرورة تعزيز المناعة خلال هذه الفترة للوقاية من الفيروس.مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قال إن الخلايا الليمفاوية وهى إحدى خلايا الدم البيضاء مسئولة عن تعزيز المناعة داخل جسم الإنسان، وهي أيضًا التي تحمي أجهزة الجسم من الأمراض والفيروسات التي من الممكن أن تهدد حياته.وأوضح أستاذ الحساسية والمناعة أن هذه الخلايا التائية أو ما يطلق عليها الليمفاوية تحمي الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعمل على مواجهة الفيروس ومحاربته في حال إصابة الأشخاص به، مشيرًا إلى أنه في مرحلة التعافي تعود تلك الخلايا في الزيادة والتجدد مرة أخرى.ومن جانبه كشف أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه بشكل عام من المحتم على المواطنين أن يتبعوا أنظمة غذائية صحية، لاسيما في ظل تلك الظروف، من أجل تعزيز جهاز وخلايا المناعة داخل جسم الإنسان.وأوضح عقبة أن تعزيز وتقوية الجهاز المناعي للإنسان يأتي من خلال الالتزام باتباع الإجراءات الصحية والوقائية، ومنها تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة، فضلا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.وأكد رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن العمل على تقوية الجهاز المناعي من الضروري من أجل مواجهة ومحاربة الأمراض، فضلا عن منع دخول الفيروسات الى الجسم، مشددًا على استشارة الطبيب في حال الشعور بأعراض فيروس كورونا المتعارف عليها لبدء محاربة الفيروس في مراحله الأولية قبل أن يتملك أو يؤثر على أجهزة وأعضاء الإنسان.