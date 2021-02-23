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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

طالع مبشر لنجوم الزمالك قبل لقاء تونجيت السنغالى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:26 ص
الزمالك
الزمالك
إسلام جمال
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يواجه نادى الزمالك فى مبارتة اليوم الثلاثاء فى الجولة الثانية من دور المجموعات من دورى ابطال أفريقيا، نظيره السنغالي فريق تونجيت.

وكانت مباراة الفارس الأبيض الأولى في دور المجموعات ضد مولودية الجزائر في القاهرة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، أما الفريق السنغال فقد خسر من الترجي بصعوبة بهدفين لهدف.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، فيمكن لبعض توقعات الأبراج ـن تتنبأ بحال لاعبي الفريق، خلال المباراة التي يحتاج فيها نادي الزمالك الفوز لتعويض التعادل في المباراة الأولى أمام مولودية الجزائر.

حظوظ لاعبي الزمالك:

فرجاني ساسي:
من اللاعبين الذين ينتمون إلى برج الحوت، والذي يواجه بعض التعثرات على الصعيد المهني، لذا عليه التركيز في المباراة.

طارق حامد:
تنبأت خبيرة الأبراج للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، والذي ينتمي لبرج العقرب، بالتألق، محذرة من الإفراط في الحماسة التي تتحول إلى عصبية.

أبوجبل ومحمود علاء
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبوجبل حارس المرمى، صاحبا برج الدلو، بعض التعثرات، فمواليد برج الدلو يوجهون بعض المشاكل على المستوى المهني هذه الفترة.

بن شرقي
يعتبر اللاعب المغربي بن شرقي، من الصفقات الناجحة للفارس الأبيض، ينتمي لبرج الميزان الذي يعيش حالة من الاستقرار على الصعيد المهني.

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