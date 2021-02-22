نجلاء بدر تكشف آخر تطورات إصابتها بكورونا: «سامحوني»

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت نجلاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:"سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شئ، شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة والاهتمام والحب والدعاء.. ربنا يحفظنا جميعًا".