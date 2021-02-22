إصابة شخصين أثر انقلاب سيارة نقل بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة نقل، بمدخل جرف حسين التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الأثنين، أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بمدخل جرف حسين بالمحافظة، أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.