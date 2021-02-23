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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 23 فبراير 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:44 ص
برج الثور
برج الثور
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين حقيقي توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والتي جاءت على النحو التالي:

مهنيًا: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد.

عاطفيًا: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك.

صحيًا: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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