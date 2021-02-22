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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تسجل 131 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:56 م
قبرص كورونا
قبرص كورونا
ا ش ا
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سجلت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الإثنين، 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد، 33 ألفا و391 حالة.

وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء القبرصية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 230 حالة وفاة.

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