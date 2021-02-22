قبرص تسجل 131 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الإثنين، 131 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد، 33 ألفا و391 حالة.وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء القبرصية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 230 حالة وفاة.