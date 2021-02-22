رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعزي في ضحايا حادث إطلاق نار شرق الكونغو

بعث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم الإثنين، أعمق التعازي لأسر الثلاثة الذين قُتلوا "بشكل مأساوي"، في هجوم مسلّح في شرق الكونغو، استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمن فيهم السفير الإيطالي لوكا أتانازيو الذي لقي حتفه متأُثرًا بجراحه.كانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أكدت في بيان اليوم أن سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا في هجوم على قافلة للأمم المتحدة شرقي البلاد.