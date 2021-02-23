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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«الرؤوس الحجرية».. خطة الدولة لحماية الشواطئ واستثمارها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:35 ص
الرؤوس الحجرية
الرؤوس الحجرية
ميرفت فهمي
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ضمن خطتها لحماية الشواطئ من التآكل والنحر، تعمل الدولة حاليًا على مشروعات إنشاء الألسنة البحرية والرؤس الحجرية على الشواطئ، وكان آخرها مشروع إنشاء 2 لسان بحري بمنطقة بوغاز الجميل 1 في بورسعيد، والذي افتتحه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

ومشروع إنشاء الرؤوس الحجرية ببورسعيد يهدف إلى حماية القرى من غرب بوغاز الجميل الجديد حتى قرية الديبة، وذلك من خلال إنشاء عدد 5 رؤوس، وكذلك تنفيذ جسر رملي أمام قرية المناصرة والديبة، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 45 مليون جنيهًا، وتوفر الحماية لـ900 ألف متر.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من المشروع في توفير مشروعات صغيرة للشباب، ليصبح واحدا من الأماكن السياحية ببورسعيد، بالإضافة إلى تحقيقه الهدف المرجو من إنشاؤه وهو حماية الشاطئ.

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء الرؤوس الحجرية بمحافظة بورسعيد يأتي ضمن خطة ضخمة تقوم بها الدولة لحماية شواطئ المحافظات الساحلية، ووقف التهديد الذي تتعرض له من تآكل وجرف للرمال وزحف البحر نحو اليابسة، في عدد من المناطق، بسبب عوامل النحر في ظل التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة مستقبلا.

وسبق وأن أوقفت الدولة التهديد الذي تعرضت له شواطئ محافظة مطروح، خلال السنوات الماضية، من التآكل وجرف الرمال بسبب بعض التغيرات المناخية وما صاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، الأمر الذي تسبب في تأثر شاطئ مطروح العام، وحدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملي المميز، في الجزء الغربي منه بشكل كامل، وكان السبب الرئيسي في انهيار سور ورصيف الكورنيش عام 2013، وأدى ذلك أيضا لانحصار المساحة الشاطئية بمنطقة الأُبَيض بالمحافظة.

ففي العام الماضي تم تنفيذ مشروع لحماية شواطئ مطروح، وهو عبارة عن عمل 5 رؤوس بحرية من الصخور، بأطوال مناسيب متدرجة ومسافات بينية، على شكل حرف T طبقًا للدراسات والمواصفات، بالإضافة إلى تغذية محيط هذه الألسنة بالرمال لتعويض التآكل بتكلفة إجمالية للمشروع 59.834 مليون.

أما في الإسكندرية فقد قامت الهيئة العامة لحماية الشواطئ العام الماضي أيضًا بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي مرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية.

وفي محافظة كفر الشيخ عملت الهيئة على تنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه على مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر ومشروع حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي.

وعلى نطاق محافظة دمياط فقد قامت الهيئة كذلك في العام نفسه بتنفيذ أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه على مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء المحافظة، ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر والعديد من المشروعات بالمحافظة.

وتقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بتنفيذ عدة مشروعات ضخمة على طول السواحل المصرية الغربية لحمايتها، وذلك بتمويل من صندوق المناخ الأخضر العالمي، والتي تنفذها وزارة الموارد المائية، متمثلة في الهيئة.

يذكر أن المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي هي منحة قيمتها 31.5 مليون دولار، وتستهدف حماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات، وهي: بورسعيد (12 كم) ودمياط (12 كم) والدقهلية (12 كم) وكفر الشيخ (27 كم) والبحيرة (6 كم)، علاوة على تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية.

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