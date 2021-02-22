هولندا تسجل 4217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد الصحة العامة في هولندا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 32 حالة وفاة و4 آلاف و217 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقًا لما نقلت صحيفة "نذرلاند تايمز" عن بيانات المعهد، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 15 ألفًا و249 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونًا و60 ألفًا و901 إصابة.ويمثل اليوم الأخير الخامس على التوالي الذي تسجل فيه هولندا أكثر من 4 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19"، ويرتفع بذلك متوسط الإصابات المسجلة يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى 4 آلاف و153 إصابة، وهو أعلى متوسط للإصابات تسجله السلطات الهولندية منذ أول الشهر الجاري.وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة تقديم أكثر من مليون و14 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" حتى اليوم، من بينها أكثر من 230 ألف جرعة قُدمت خلال الأسبوع الأخير.