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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«وضوح الأهداف وتحسين المحتوى».. خبير يكشف أم شروط التسويق الرقمى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:34 م
التسويق الرقمى
التسويق الرقمى
هاجر رضا
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قال محمد ياسر نجار، الخبير في التسويق الرقمي، إن هذا النوع الجديد من التسويق يكتسب أهمية أكبر، حيث يستخدم الإنترنت لبيع المنتجات والخدمات، وحلّ عمليًا محل النمط التقليدي للتسويق، بدلًا من استخدام الوسائل التقليدية مثل اللوحات الإعلانية والاجتماعات وجهًا لوجه.

وأشار "نجار"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الجميع أصبح يستخدم تقنيات التسويق الحديثة التي تتمثل في القنوات الرقمية مثل: البريد الإلكتروني ومواقع الويب والوسائط الاجتماعية ومحركات البحث.

وأكد أنه على الرغم من ذلك فإن نجاح أي حملة تسويقية رقمية يعتمد على وضوح أهداف الفرد، بالإضافة إلى الاستخدام الماهر للقنوات المدفوعة والمجانية لتنفيذها، منوها بأن أفضل المسوقين الرقميين هم الذين يعرفون كيفية تحقيق التوازن الصحيح بين خيارات القنوات هذه.

يذكر أن محمد ياسر نجار خبير تسويق رقمي من سوريا، أعاد تعريف معايير التسويق المؤثر في العالم الرقمي مع أكثر من 1000 طالب خدمة، ويعزو نجاحه إلى حملات التسويق الرقمي جيدة التخطيط والتنفيذ التي يديرها.

وقال محمد ياسر إنه يجب في المسوق الجيد مشاركة الأفكار حول صياغة حملات تسويق رقمية لا تشوبها شائبة، حيث الوضوح حول أهداف الأعمال، وتحسين المحتوى والرسائل الدقيقة بمهارة، كما أن مفتاح إتقانه المتطور في هذا المجال هو شغفه بالعمل بشكل مستقل ودون كلل؛ من أجل تحقيق متطلبات العميل بفضل محتواه الملهم، وتقديمه باستمرار عرضًا رائعًا كمسوق رقمي، ليجتذب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب اكتسابه الخبرة في مجال التسويق الرقمي، أسس محمد نجار شركته الناشئة للتسويق المؤثر، ووضع نفسه على طريق النجاح.

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