موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 859 فحصا للكشف عن الإصابة بالفيروس، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 17 ألفا و110 حالات.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن 42 حالة تماثلت للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 16 ألفا و438 متعافيا في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 435 حالة.