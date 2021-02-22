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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:47 م
يحيى مصطفى، رئيس
يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية
أسوان_إسراء توفيق
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كرم يحيى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، عددا من المتميزين من أصحاب الهمم وأسرهم، لتشجيعهم على مواصلة الإبداع والتميز في كافة المجالات، على مستوى كوم أمبو.

وقال شاذلي السني رئيس مكتب الرفيق التابع لمجلس مدينة كوم امبو، إنه تم تكريم كلا من الطفل مصطفى محمود أبوالمجد 13 سنة، والذي يعاني من إعاقة التوحد ويحفظ القران الكريم عن ظهر قلب ويعرف كل آيات القرآن، بأرقامها المختلفة في كل سورة، كما تم تكريم الكابتن طارق النادي - مدرب كرة السلة، وهو من أصحاب الإعاقة الحركية ونجح في الصعود بفريق مركز شباب كوم امبو، إلى الدوري الممتاز ب في إنجاز رياضي كبير، علاوة على تكريم سمية جيبو مسئول مدرسة الصم في كوم أمبو.

وأوضح السني، أن التكريم شهد العديد من الفقرات الفنية والمدائح النبوية والقصائد الشعرية التي قدمها ذوي الإعاقة، علاوة على الإعلان عن تأسيس مجلة فصلية تحمل اسم "الرفيق".

وتتضمن مواد صحفية يقرأها المبصرون والمكفوفون معا نظرا لكتابتها بالطريقة العادية وبطريقة برايل أيضا للمكفوفين، وأيضا تسليم ذوي الهمم للعديد من شهادات التقدير والهدايا بمشاركة مؤسسة الشريف المصطفى للتنمية بكوم أمبو.
تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)
تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)
تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)
تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)
تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)
تكريم المتميزين من ذوي الهمم في مركز كوم أمبو (صور)

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