رئيس جامعة طنطا: لا مساس بالحقوق المالية لأطباء الامتياز

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه لا مساس بالحقوق المالية لأطباء الامتياز.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.تناول الاتصال كافة جوانب الموضوع، وأوضح رئيس الجامعة أنه من المقرر عقد اجتماع صباح غد الثلاثاء، يضم كافة المعنيين وممثلين عن أطباء الامتياز، بحضور عميد كلية الطب.‏وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعيه للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها وبما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية لأطباء الامتياز.