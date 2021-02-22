لبنان يسجل 1541 إصابة و47 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 356 ألفا و597 حالة إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4387 حالة، في حين يوجد 941 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 311 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وأوضحت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7473 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.