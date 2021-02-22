الاتحاد الأوروبي يُثني على قرار السودان إصلاح سعر الصرف

أثنى الاتحاد الأوروبي على قرار الحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون، بالسودان في المضي قدما في إصلاح سعر الصرف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان وزعته بعثة الاتحاد في الخرطوم، أن تنفيذ السودان لإصلاحات في سعر الصرف، سوف يمهد الطريق لتخفيف الديون، بما في ذلك تعزيز قدرة السودان على الوصول إلى قرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.وأوضح أن هذه هي اللحظة التي يوشك فيها السودان على ضرورة إكمال الإصلاحات الهيكلية الرئيسية بنجاح، المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد يبدأ في تلقي إعفاء مؤقت من الديون.وذكر الاتحاد "ينبغي أن تؤدي الإصلاحات إلى إطلاق سريع لبرنامج دعم الأسرة في السودان، المصمم للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاصلاحات الاقتصادية على السكان السودانيين، والذي يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الجهات المانحة الرئيسية".وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بشدة بدعم التحول الديمقراطي في السودان والإصلاحات الاقتصادية على الصعيدين السياسي والمالي.وأعلن بنك السودان المركزي، أمس الأحد، أن حكومة الفترة الإنتقالية قررت تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، موضحا أنه صدرت منشورات وضوابط منه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارًا من اليوم، وذلك بتوحيد سعر الصرف.