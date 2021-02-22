«أبل» تتصدر سوق صناعة الهواتف العالمية للمرة الأولى منذ 2016

تصدرت شركة أبل (Apple) الأمريكية السوق العالمي للهواتف الذكية لأول مرة منذ 2016، متجاوزة جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى، من حيث حجم الهواتف الذكية التي تم شحنها بالأسواق خلال الربع الأخير من عام 2020، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة "جارتنر" الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق.أفادت "جارتنر" في تقرير، الإثنين، بأن عملاق صناعة الهواتف الذكية الأمريكي شحن ما يقرب من 80 مليون وحدة في هذا الربع، متجاوزًا جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى، بما في ذلك "سامسونج" (Samsung) الكورية الجنوبية.ولفت التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها "أبل" سوق الهواتف الذكية منذ عام 2016.يشير الأداء القوي لشركة أبل خلال ربع موسم العطلات وكذلك التقديرات الجديدة الصادرة عن جارتنر، إلى أن سلسلة عائلة هواتف "آي فون" (iPhone) الذكية البالغ عددها 12 جهازا، والمزودة بدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية (5G) وذات التصميم الخارجي الجديد، حققت نجاحا كبيرا في الأسواق.كما تشير الأرقام إلى أن "أبل" تمكنت من النجاة من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، بشكل أفضل من منافسيها.وكانت "أبل" التي لا تعلن في العادة عن مبيعات منتجاتها، أعلنت أن إيراداتها من هواتف "آي فون" حققت نموا بنسبة 17% خلال الربع الأخير من 2020 على أساس سنوي لتصل إلى 65.6 مليار دولار.وبحسب أرقام "جارتنر"، تراجعت أجهزة الهواتف الذكية العالمية التي تم شحنها للأسواق بنسبة 5.4% في عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا العالمي، بينما نمت مبيعات وحدات "أبل" بنسبة 3.3%.وجاء أكبر انخفاض في عدد الأجهزة التي تم شحنها للأسواق من نصيب شركة "هواوي" (Huawei) الصينية، التي شهدت انخفاض مبيعات وحداتها بنسبة 24.1% في عام 2020، حيث تكافح شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية مع العقوبات الأمريكية التي أعاقت أعمالها في مجال الهواتف المحمولة، بينما لا تواجه شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية الجنوبية التحدي ذاته، لا تزال تشهد انخفاض شحناتها من الهواتف الذكية بالأسواق بنسبة 14.6% خلال العام الماضي.