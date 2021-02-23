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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:16 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر، حيث تشهد العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية موجه غير مستقرة، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى أكدت أن محافظة مطروح من المتوقع أن تشهد حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة، كما من المتوقع أيضا أن تتعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى سيول.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض محافظتى الجيزة والقاهرة إلى أمطار متوسطة على فترات متقطعة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021، أما حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 24-2-2021، من المتوقع أن يشهد حالة من الاستقرار.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر


ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح إلى المواطنين المصريين بعدم التنقل على الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، إلا فى حالة الضرورة، كما شددت على عدم تخفيف الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، لعدم تعرض المواطنين إلى نزلات الإنفلونزا والبرد، خصوصا فى ظل الوقت الحالى.


نصائح لطقس اليوم


- ارتداء الملابس الشتوية.

- عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء فى الشوارع.

- القيادة بحذر لمن يسير على الطرق السريعة.

- التأكد من سلامة مساحات السيارات تحسبا إلى سقوط الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو الإعلانات الموجودة فى الشوارع تحسبا إلى سقوطها.

- عدم الجلوس تحت أى إعلانات الموجودة الشوارع والطرق.

- تجنب المناطق التى طبيعتها تتعرض لرياح شديدة.

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وخلال التقرير السابق، قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات التى يحتاجها القارىء المصرى عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، فضلا عن أهم النصائح التى يجب أن يتابعها المواطن المصرى فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لمنع التعرض إلى نزلات الإنفلونزا والبرد، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

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