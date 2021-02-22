محافظ المنيا يستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف

استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والتي جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك مشاركة محافظ المنيا، اليوم، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.قال محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) بأجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.وأشار المحافظ، إلى أنه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالمراكز المستهدفة بمختلف القطاعات منها (الصرف الصحي - مياه الشرب - الغاز الطبيعي - الطرق والنقل - الكهرباء والإنارة - دعم الوحدات المحلية - التضامن الاجتماعي الري والكباري -الصحة - النظافة وتدوير المخلفات - الخدمات البيطرية -التعليم والابنية التعليمية - الشباب والرياضة - البريد -الاتصالات -الدفاع المدني).وأوضح أن مراكز المحافظة تواصل متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهاية مارس القادم ويتم متابعه الموقف يوميا بالمراكز التكنولوجية.