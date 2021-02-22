حملات ليلية لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ حملة موسعة ليلية أسفرت عن إزالة إشغالات الطريق المخالفة بشوارع إسكندرية والتحرير وعمر المختار والثانوية من خلال الحملة الموسعة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص وشرطة المرافق.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم إزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين والتحفظ على عربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة الحواجز التي تقوم بها المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.وأشار جاب الله إلى أنه يوميا يتم الدفع بحملات موسعة على فترتين صباحا ومساء لرفع والتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة، ومراجعة تراخيص المحال التجارية.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة؛ للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة.