البعثة الأممية تطالب الأطراف الليبية بدعم خروج المرتزقة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الإثنين، التزام الأمم المتحدة الكامل بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، داعيًا الأطراف الليبية إلى المُضي قدمًا في تنفيذها.وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء اليوم، إلى أن يان كوبيش أجرى خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير الجاري مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية شملت قيادة حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والقوات المسلحة العربية الليبية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من الطرفين، إضافة إلى أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخرًا من قبل ملتقى الحوار السياسي.وتناولت المناقشات التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، لا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا فضلًا عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.ورحّب المبعوث الخاص بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.وقال كوبيش إنه سيواصل المبعوث الخاص المشاركة، على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها، كما أشار إلى التقدم في المناقشات بشأن التعيينات في المناصب السيادية.ثمّن المبعوث الخاص يان كوبيش، جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما قامت به من عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها، وشجع اللجنة على مواصلة التقدم المطرد واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي، داعيًا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الإجنبية والمرتزقة.وشدّد المبعوث الخاص إلى ليبيا على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي كقوة تحول دون الانقسام والجمود، وتعمل من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي وأشار المبعوث الأممي بشكل خاص إلى الدعم واسع النطاق على الصعيدين الوطني والدولي- لنتائج اجتماع الملتقى الذي انتخب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.كما جدد تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.