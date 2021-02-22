رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الأممية تطالب الأطراف الليبية بدعم خروج المرتزقة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:21 م
يان كوبيش
يان كوبيش
محمد عمر
طباعة
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الإثنين، التزام الأمم المتحدة الكامل بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، داعيًا الأطراف الليبية إلى المُضي قدمًا في تنفيذها.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء اليوم، إلى أن يان كوبيش أجرى خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير الجاري مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية شملت قيادة حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والقوات المسلحة العربية الليبية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من الطرفين، إضافة إلى أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخرًا من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وتناولت المناقشات التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، لا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا فضلًا عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ورحّب المبعوث الخاص بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.

وقال كوبيش إنه سيواصل المبعوث الخاص المشاركة، على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها، كما أشار إلى التقدم في المناقشات بشأن التعيينات في المناصب السيادية.

ثمّن المبعوث الخاص يان كوبيش، جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما قامت به من عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها، وشجع اللجنة على مواصلة التقدم المطرد واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي، داعيًا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الإجنبية والمرتزقة.

وشدّد المبعوث الخاص إلى ليبيا على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي كقوة تحول دون الانقسام والجمود، وتعمل من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي وأشار المبعوث الأممي بشكل خاص إلى الدعم واسع النطاق على الصعيدين الوطني والدولي- لنتائج اجتماع الملتقى الذي انتخب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

كما جدد تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

«المركزي» يوجه البنوك بضخ 100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين