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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز ملوى يجتمع بعدد من النواب لبحث «حياة كريمة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:44 م
رئيس مركز ملوى
رئيس مركز ملوى
المنيا ـ على حسين
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عقد اليوم اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا اجتماع بديوان الوحدة المحلية، مع أعضاء المركز والمدينة بمجلسي الشيوخ والنواب تم خلاله بحث متطلبات ومشاكل أهالي قرى مركز ومدينة ملوى ميدانيا على أرض الواقع.

شارك في الاجتماع محمد عبدالحكيم أبو زيد عضو مجلس النواب وشهرته صابر عبدالحكيم وأشرف حسين عشيري عضو مجلس الشيوخ وشهرته أشرف عشيري ومحمد مصطفى كمال عضو مجلس النواب وشهرته محمد مصطفى، حيث ناقش الاجتماع تضافر الجهود لإنجاح مبادرة حياة كريمة بقرى المركز والمدينة وبحث متطلبات ومشاكل أهالي قرى مركز ومدينة ملوى ميدانيا على أرض الواقع.

وأكد رئيس المدينة أن الاجتماع جاء بناءً على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتضافر جهود القيادات الشعبية متمثلة في أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب؛ للوقوف على متطلبات أهالي قرى مركز ومدينة ملوى، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة بقرى الصعيد.

وأوضح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خلال الاجتماع بأن المبادرة جاءت ترجمة لطبيعة اهتمام القيادة السياسية، هو أمر غير مسبوق، ونقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة.

وعقب انتهاء الاجتماع قام نواب المركز والمدينة بمجلسي الشيوخ والنواب يرافقهم رئيس المدينة بجولة ميدانية بشوارع مدينة ملوى لتفقد متطلبات ومشاكل المواطنين على أرض الواقع،وتم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بصفة شهرية لبحث مشاكل ومتطلبات المواطنين بقرى المركز والمدينة.

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