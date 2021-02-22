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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق شارة بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:42 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أطلقت الحكومة شارة البدء لتنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لجميع الأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات مصريين وغير مصريين بطعم ضد مرض شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ "نمط 2"، مشيرة إلى أن التطعيم آمن وبالمجان.

من جانبه وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ الحملة بمحافظة الغربية، بتطعيم عدد 721160 طفلا تقريبا في السن المذكور من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة وفرق متحركة من شقة لشقة بإجمالي فرق 1442 فرقة مكونة من ممرضة للتطعيم ومسجل للبيانات، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التطعيم قريبا.

وأشارت الدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الترصد، إلى أن الفرق وفريق الإشراف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية التطعيمية.

وأوضحت أنه بدءا من اليوم ٢٢ من فبراير الجاري، تم زيادة عدد جرعات الطعم ضد مرض شلل الأطفال المعطل (بالحقن) لتصبح 3 جرعات عند عمر شهرين وأربعة وستة أشهر بدلا من جرعة واحدة عند عمر 4 أشهر.

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