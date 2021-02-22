إطلاق شارة بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

أطلقت الحكومة شارة البدء لتنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لجميع الأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات مصريين وغير مصريين بطعم ضد مرض شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ "نمط 2"، مشيرة إلى أن التطعيم آمن وبالمجان.من جانبه وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ الحملة بمحافظة الغربية، بتطعيم عدد 721160 طفلا تقريبا في السن المذكور من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة وفرق متحركة من شقة لشقة بإجمالي فرق 1442 فرقة مكونة من ممرضة للتطعيم ومسجل للبيانات، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التطعيم قريبا.وأشارت الدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الترصد، إلى أن الفرق وفريق الإشراف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العملية التطعيمية.وأوضحت أنه بدءا من اليوم ٢٢ من فبراير الجاري، تم زيادة عدد جرعات الطعم ضد مرض شلل الأطفال المعطل (بالحقن) لتصبح 3 جرعات عند عمر شهرين وأربعة وستة أشهر بدلا من جرعة واحدة عند عمر 4 أشهر.