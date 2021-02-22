سفير إيطاليا بالقاهرة: نتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياحي مع مصر

أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، رغبة الجانب الإيطالي، في توسيع أوجه التعاون المصري الإيطالي، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم، الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، برفقة، أحمد خالد، نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية، وأحمد عصام، مستشار رئيس الحزب، للاتصال السياسي والبرلماني، بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة.وقال الربان عمر المختار، إن اللقاء تناول شرح رؤية الدولة المصرية، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في البناء والتنمية، وتهيئة مناخ الاستثمار.وأضاف الربان صميدة، أن اللقاء تناول قضايا التبادل الاقتصادي والثقافي، والتوسع في افتتاح مراكز التدريب، والاهتمام بدعم الشباب للتوسع في المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، لمحاربة الهجرة غير الشرعيةومن جانبه استعرض السفير جيامباولو كانتيني، خلال اللقاء جهود الجانب الإيطالي في تطوير التعليم الفني، باعتباره إحدي وسائل الحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك برامج الشراكة القائمة في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة.وشدد كانتيني على رغبة الجانب الإيطالي في زيادة حجم السياحة الإيطالية في مصر.