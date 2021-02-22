تونس تستنكر مقتل السفير الإيطالي بكينشاسا

استنكرت تونس الإثنين، الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي بكينشاسا لوكا أتانازيو، ووفاة ثلاثة أشخاص آخرين.وعبرت الخارجية التونسية، في بيان، عن خالص التعازي وبأصدق عبارات المواساة للحكومة الإيطالية، وعائلة السفير وكذلك أسر الضحايا، ولكل العاملين في برنامج الأغذية العالمي، معربة عن إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي استهدفت منظمة الأمم المتحدة وممثل دبلوماسي لدولة صديقة في خرق سافر للقانون الدولي.وجددت تونس رفضها لكل أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.