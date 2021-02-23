تعرف على حظوظ لاعبى الأهلى قبل مواجهة سيبما

يلتقى النادي الأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة نظيره نادي سيمبا التنزاني، في ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021.وتعتبر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ثاني مباريات الأهلي ضمن المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا 2021، حيث تفوق المارد الأحمر بالجولة الأولى على نادي المريخ السوداني.وبعيدًا عن فنيات المباراة يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحظوظ لاعبي المارد الأحمر في المباراة التي تعتبر من المواجهات القوية بالمجموعة.حظوظ لاعبي النادي الأهلي:محمد الشناوي:جاءت توقعات جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بالسلب، حيث يعاني مولود برج القوس من بعض التعثرات على الصعيد المهني.حسين الشحات:توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، بعض من النجاحات، فمن المحتمل أن يكون نجم اللقاء، فطالعة المهني مبشر.محمد مجدي أفشة:يواجه لاعب النادي الأهلي حظًا عثرًا خلال الفترة القادمة، حيث ينتمي أفشة لبرج الحوت، الذي يواجه بعض التعثرات على الصعيد المهني.علي معلول:يواجه التونسي علي معلول صاحب برج الدلو، بعض التعثرات، وحذرت الأبراج من الإفراط في الثقة والتسرع في اتخاذ القرارات.