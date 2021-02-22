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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غينيا تدرس تنفيذ خطة بديلة لتأمين وصول لقاحات إيبولا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:45 م
إيبولا
إيبولا
ا ش ا
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صرح مسئول بهيئة الأمن الصحي في غينيا صورى كيارا، مساء الإثنين، بأن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة "ب" بعد تعذر هبوط جميع الرحلات الجوية التي تنقل المساعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس إيبولا في مطار كوناكري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلي في غينيا قول كيارا: هذه الخطة تعتمد على استئجار طائرة صغيرة إلى داكار لنقل اللقاحات، وهو الأمل النهائي في وقف انتشار الفيروس بسرعة.

كان وزير الصحة الغيني صرح في وقت سابق اليوم، بأنه بسبب سوء الأجوال الجوية لم تتمكن الطائرات التي تحمل شحنات اللقاح المضاد لإيبولا من الهبوط فى مطار كوناكري، وتم تحويل مسارها إلى مطار داكار، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع السلطات المدنية السنغالية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على شحنة اللقاحات من التلف لحين إمكانية نقلها إلى كوناكرى في القريب العاجل.

يذكر أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، لم تتمكن الطائرة التي تقل شحنة اللقاحات المضادة لإيبولا المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية من الهبوط في مطار كوناكري ظهر أمس، وتم تحويل مسارها إلى مطار داكار، كما تعذر هبوط الطائرة الإنسانية الفرنسية التي تقل أكثر من 500 مجموعة حماية من فيروس إيبولا، إضافة إلى أغطية وأقنعة وقفازات للطواقم الطبية العاملين على الخط الأمامي في مكافحة الفيروس، وكذلك ألغيت جميع الرحلات إلى غينيا في الوقت الراهن، وترتب على ذلك إرجاء حملة التطعيم ضد الفيروس والتي كان من المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

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