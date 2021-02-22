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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: اتفاق على إكمال أجهزة الحكم الانتقالي وتعيين مجلس تشريعي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:53 م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
محمد عمر
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عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني، الإثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه الثامن بالقصر الجمهوري وناقش محاور الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية بصورة تفصيلية وعميقة.

وأوضحت مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر الوطنية المختلفة، مشيرة إلى أن كل أعضاء المجلس ينطلقون من رؤية تهدف إلى تحقيق خير البلاد واستقرارها وحفظ كرامة أهلها ووحدة اراضيها وسيادتها وذلك وفق بيان لمجلس السيادة.

أضافت أنه تم التوافق على موجهات عامة لتكون إطارا للحكومة الانتقالية الثانية لتصاغ على هداها برامج الحكومة، وتنفذها تحت قيادة وإشراف رئيس الوزراء، مع التأكيد على الالتزام بمواعيد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي القيّم على مراقبة أداء الحكومة وإصدار التشريعات التي تكفل حسن آداء مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل.

وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس إن الاجتماع شرع في مناقشة تقرير لجنة تحديد وتصنيف الولايات التي حددت المعايير وصنفت بموجبها الولايات بجانب تسمية ولايات السلام والتوصيات بشأن معايير اختيار الوالي، وتقرر أن يتم استكمال النقاشات في اجتماع يعقد بعد غدٍ للخروج برؤى متماسكة ومجمع عليها.

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