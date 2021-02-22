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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف دعّمت «التعاون الدولي» المرأة المصرية خلال كورونا؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:34 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
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أكدت وزارة التعاون الدولي أن مشاركة المرأة وتمكينها من العمل المشترك في كل المجالات مع الرجل بالغة الأثر على الوضع الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة لرفع مستوى معيشة الأفراد والأسر.

وأشار تقرير صادر عن الوزارة، حصلت «الدستور» على نسخة منه- إلى أن مصر أول دولة تقدم ورقة سياسات في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجهها المرأة أثناء جائحة كورونا من خلال المجلس القومي للمرأة؛ وبموجب ذلك حصلت مصر على المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقًا لهيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نتيجة اتخاذها ٢١ إجراءً فيما يتعلق بالسياسات الداعمة للمرأة.

وأوضح التقرير أنه تنفيذًا لهدف «المواطن محور الاهتمام» أطلقت التعاون الدولي المبادرة المجتمعية «كمامة» بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية بدلًا من صنع الملابس، لتظهر المرونة في الوقت المناسب، وخلق قيمة مضافة لينتج السيدات أكثر من ٣٠٠٠ قناع يوميًا.

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