مصر للطيران توقف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينج

قررت الشركة القابضة لمصر للطيران إيقاف تشغيل عدد ٤ طائرات من طراز البوينج B777-200 التي تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي والمزودة بذات بمحركات برات اند ويتني 112-4000.يأتي ذلك تطبيقًا للتوصية شركة بوينج العالمية الصانعة للطائرات وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران (FAA)، ولحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات وتنفيذه على هذه المحركات على صدي واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز وتناثر أجزاء منه في الجو.ولفتت الشركة إلى أن هذا القرار لا يسري على طراز بوينج 300-777، والتي تقوم الشركة بتشغيل ٦ طائرات منه مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.