«هواوي» تطلق هاتفها الجديد القابل للطي «ميت إكس 2»

أزاحت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية، عملاق صناعة أجهزة الهواتف الذكية، اليوم الإثنين، الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي، الذي حمل اسم "ميت إكس 2" (Mate X2).ويسلط الهاتف الجديد الضوء على جهود الشركة الصينية نحو الدخول بقوة إلى فضاء الهواتف الذكية المتطورة، في ضوء التحديات التي تواجهها في الأسواق العالمية والأمريكية بشأن مستقبل أعمالها في مجال الهواتف المحمولة التي تضررت جراء عدد من العقوبات الأمريكية.ومن أبرز المواصفات الفنية للجهاز الجديد؛ اشتماله على شاشتي عرض داخلية (ذات قياس 8 بوصات) وخارجية (ذات قياس 45.6 بوصة) تظهران بشكل كامل عند فرد الهاتف، وكاميرا رقمية خلفية مكونة من 4 مجسات تصوير من أجل توفير قدرات التكبير والتقاط الصور العميقة.كما يحتوي الهاتف الجديد على رقاقة معالج "كيرين 9000" (Kirin 9000) والذي تصنعه الشركة الصينية، ومن المقرر أن يكون الهاتف الجديد أول هواتف "هواوي" التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بها للأجهزة المحمولة "هارموني أوه إس" (HarmonyOS).ومن المقرر أن تطرح الشركة نسخة الهاتف الجديد المزودة بسعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت في الأسواق الصينية، اعتبارا من 25 فبراير الجاري، بسعر يبدأ من 17.999 يوان صيني (ما يعادل 2.785 دولار أمريكي)، في حين ستكون النسخة المزودة بسعة تخزين داخلي 512 جيجا بايت بسعر 18.999 يوان، فيما لم تكشف الشركة الصينية عن موعد إتاحة الهاتف الجديد في الأسواق الدولية.يشار إلى أن الشركة الصينية أنتجت 32 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من عام 2020، بانخفاض 43% تقريبًا عن العام الماضي، مما يجعلها سادس أكبر بائع للهواتف من حيث الحصة السوقية، وفقًا لشركة "كانالس" البحثية.