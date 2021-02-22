الحكومة تتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف

تابعت الحكومة مساء اليوم مستجدات العمل لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري، على هامش زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة.واستمعت الحكومة، لعرض مفصل عن النموذج المقترح لخطة العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك من خلال خرائط توضيحية تشمل المستشفيات المركزية بـ51 مركزًا، والوحدات الصحية ب 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى للمشروع، كما تتضمن تقارير عن الحالة الإنشائية، ومقترح التطوير من حيث رفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد، أو الإنشاء الجديد، وكذلك التوسع في الخدمات الطبية حسب الاحتياجات الصحية للمواطنين.وشددت على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية خلال العمل بالمشروع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتلبية جميع الاحتياجات الطبية لأهالي القرى المستهدفة، وتقديم الخدمات للمواطنين بنظام طب الأسرة، كما وجهت بالحفاظ على استمرار تقديم كافة الخدمات الطبية بالقرى والنواحي التابعة لها خلال فترة العمل بالمشروع.وأكدت على تطوير كافة المنشآت الطبية المدرجة ضمن المشروع وفقًا لـ"أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الربط المميكن بين جميع الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، بما سيؤهلها للعمل مستقبلًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وشددت على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة لخطة التطوير، كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتحقيق أهداف المشروع.ووجهت بعقد ورش عمل لتدريب العاملين بمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، على معايير تطوير المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة بالمشروع القومي؛ لتطوير قرى الريف المصري.