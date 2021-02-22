المغرب: إنقاذ 59 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

أفاد مصدر عسكري مغربي، أن وحدة تابعة لمشاة البحرية الملكية المغربية، تمكنت بالتعاون مع زورق تابع لخفر السواحل، الإثنين، بعرض ساحل (منطقة الحسيمة) من إنقاذ 59 شخصًا كانوا يحاولون الهجرة بصورة غير مشروعة ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي، موضحًا أنه من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، 33 امرأة و7 أطفال وسبعة رضع.أضاف المصدر أنه تم نقل 4 نساء وطفل واحد ورضيعين، كانوا في وضعية صحية متدهورة، إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.