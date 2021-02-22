رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لتوثيق تاريخه.. مروان حامد يكشف تفاصيل موقع الكاتب وحيد حامد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:38 م
مروان حامد
مروان حامد
دعاء عبد المقصود
طباعة
كشف المخرج مروان حامد عن إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الراحل وحيد حامد.

وقال مروان: إن تدشين الموقع جاء من أجل توثيق مشواره الحافل في صناعة السينما والتليفزيون، ويقدم الموقع محتوى رسميًا وموثّقًا ومرجعيًا لتاريخ الكاتب الراحل، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية له على منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جمهور وحيد حامد بأنحاء العالم العربي.

ويضم الموقع سجلًا بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.

وعبر أكثر من 100 عمل درامي قدمهم للسينما، التليفزيون، الإذاعة والمسرح، سجل الكاتب المصري وحيد حامد لنفسه مكانة غير مسبوقة في العالم العربي بالعمل من خلال كل أنواع الدراما المتاحة منذ سبعينات القرن العشرين ولمدة 50 سنة، مع نجاح حققته أعماله انعكس في حفاوة نقدية وإقبال جماهيري على حد سواء، ليفوز عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

مصر للطيران توقف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينج

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين