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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 2.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:47 م
جريدة الدستور
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ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد وصل حتى الآن إلى مليونين و552 ألفًا و17 شخصًا، منهم 104 آلاف و301 شخص تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة- في بيان لها اليوم الإثنين- أن 23667 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أمس، عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس غدًا 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.

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