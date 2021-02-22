إحباط تهريب كمية من مستحضرات التجميل بجمرك أرقين

مفادها اعتزام راكبتين سودانيتين، هما المدعوة س.ا.ع و"ت.ا.ا، تهريب كمية من مستحضرات التجميل في الحافلات القادمة من الخرطوم.



بالعرض على مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه، محمود رشدى، مأمورى الجمرك لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكبتين، فتبين وجود 400 زجاجة كريم لوشن للجسم و50 أمبوبة كريم بيجونى و60 علبة كريم الحبشى للشعر وعدد ٥٠ قطعة صابون جيجونز وعدد 70 علبة كريم بيجونى، وعدد ٤٠ قطعة كريم ناوية، وعدد ٣٠ علبة كريم، دكتور كلير، وعدد ٣٠ علبة كريم كيرو، وايت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية للراكبة الأولى، كما تبين وجود عدد ٦٦٠ زجاجة كريم لوشن للجسم وعدد ٣٠ زجاجة زيت لوشن بيجونى، وعدد ١٧ أمبوبة كريم راماكون مخبأة داخل الأمتعتة الشخصية للراكبة الثانية.



قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٦و ٧ لسنة ٢٠٢١وحررهما محمود مختار وتم احاله المحاضر للنيابه العامة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبيه وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة حمدى مكي، مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب كمية مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الجمارك.جاء ذلك بناءً على مذكرتي معلومات مقدمة من النقيب محمد بكري، رئيس وحدة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل، رئيس وحدة المفرقعات، وعبد الفتاح عبده، مسئول الأمن الجمركي،