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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي الصارمة على المسافرين إلى كندا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:40 م
إجراءات الحجر الصحي
إجراءات الحجر الصحي
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بدأت الحكومة الكندية، الإثنين، تطبيق تدابير الحجر الصحي الصارمة على جميع القادمين إلى الدولة عبر مطاراتها الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب هذه التدابير، يجب على كل مسافر إجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" عند وصوله إلى أرض المطار، ويمضي فترة عزل ذاتي مدته ثلاثة أيام على الأقل في فندق خاضع للإشراف الحكومي على نفقته الخاصة.

وبدأت أوتاوا يوم الإثنين الماضي في مطالبة جميع المسافرين غير الأساسيين الذين يعبرون إلى كندا برًا- إظهار اختبار سلبي لفيروس كوفيد-19 تم إجراؤه في غضون 72 ساعة. واعتبارًا من اليوم، مُنح المسافرون غير الأساسيين إعفاءات وسُمِح لهم بدخول البلاد عند المعابر البرية لإجراء اختبار "كوفيد-19" على الحدود وكذلك في نهاية الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال موقع الحكومة الفيدرالية: إن المعابر الحدودية الخمسة التي ستتطلب الاختبار بدءًا من اليوم هي دوجلاس في مقاطعة بريتش كولومبيا، و"كوتس" في مقاطعة ألبرتا، و"جسر كوينستون-لويستون" في نياجرا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو، و"سانت برنارد دي لاكول" بكيبيك و"جسر سانت ستيفن الثالث" في مقاطعة "نيو برونزويك".

وتوسع الحكومة مواقع الاختبارات عند 11 معبرًا حدوديًا آخرًا اعتبارًا من 4 مارس القادم.

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