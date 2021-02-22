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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالمنيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:49 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
المنيا ـ على حسين
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لقي شخص مصرعه بينما أصيب اثنان آخران بعد انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بطريق الصعيد بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى العام بوصول كل من هاني عزام حسن محمد 44 سنة ومقيم ساقلتة بمحافظة سوهاج "جثة هامدة" ومحمود محمد سعد أحمد 50 سنة ومقيم مدينة نصر "قائد السيارة" مصاب، وحسن مصطفي محمد أبو الحسن 52 سنة، ومقيم أدفو بمحافظة أسوان مصاب.

تبين من تحريات مباحث مركز ملوي أن المتوفي والمصابين كانوا يستقلون سيارة قيادة المصاب الأول بطريق الصعيد وانقلبت بهم مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الاثنين الآخرين بإصابات مختلفة وتم نقل المتوفي لمشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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