يوسف عثمان يبدأ تصوير حلقات «وراء كل باب»

بدأ الفنان يوسف عثمان تصوير مشاهده من مسلسل "وراء كل باب"، وهو عبارة عن مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات.ويشارك يوسف عثمان في الحدوتة الثانية التي تحمل عنوان "يوم من الأيام"، ويشاركه البطولة الفنان القدير أحمد خليل، الحكاية من تأليف يسري الفخراني، وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين، ومن المفترض أن يتم عرضه أول شهر مارس القادم.وعلى جانب آخر من المقرر أن ينتظر يوسف عثمان ردود الأفعال حول مسلسل "وادي الجن" الذي بدأ عرضه اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية ويتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.