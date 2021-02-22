4 أبريل.. محاكمة المتهم بالتحرش بالسيدات بالمرج

حددت محكمة جنح المرج جلسة ٤ أبريل، المقبل نظر محاكمة المتهم بالتحرش بالسيدات لفظيًا وجسديًا بمنطقة المرج.وذكر قرار الإحالة ان المتهم "س. ع"، سائق، قام بالتحرش بالسيدات لفظيًا وجسديًا، فيما قالت إحدى السيدات فى أقوالها، بأنها تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي من قبل المتهم أثناء استقلالها مركبة التوك توك معه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بقيام سائق "توك توك" بالتحرش بالسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.