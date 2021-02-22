خبراء: قراصنة متطورون يتسللون لـ 30 ألف جهاز «ماك» دون ترك أثر خلفهم

اكتشف باحثون متخصصون في أمن المعلومات، تسلل قراصنة متطورين إلى ما يقرب من 30 ألف جهاز حاسب آلي من نوع "ماك" (Mac) الذي يُعرَف على نطاق واسع بأنه صعب الاختراق، دون ترك أي أثر خلفهم.وبحسب موقع "آرس تكنيكا" المتخصص في الأخبار التقنية، فقد اكتشف الباحثون الأمنيون في شركتي "ميلوير بايتس" و"ريد كناري" المتخصصتين في حلول أمن المعلومات، برنامجا ضارا غامضا مختبئا في ما يقرب من 30 ألف جهاز حاسب شخصي "ماك"، يستهدف توصيل حمولة غير معروفة حتى الآن، ويمتلك آلية تدمير ذاتي لإزالة أي أثر لها. وأطلقوا عليه اسم "سيلفر سبارو" أو "العصفور الفضي" (Silver Sparrow).وتطرقت المدونة الخاصة بشركة "ريد كناري" إلى مزيد من التفاصيل حول البرنامج الضار؛ بما في ذلك كيف اكتشف الباحثون إصدارات متعددة منه تستهدف ليس فقط الأجهزة المعتمدة على معالجات "إنتل" (Intel)، ولكن أجهزة "ماك" الأحدث المعتمدة على معالجات "أبل" (Apple) الخاصة التي تعرف باسم معالجات "إم 1" (M1).وأشار الباحثون إلى أن برنامج "سيلفر سبارو" لم يتمكن من تغطية آثاره قبل الكشف عنه، وأنهم عثروا بالفعل على هذه النسخ من البرنامج الضار على أجهزة "ماك".وحذر الباحثون شركة "أبل" من أن انتقالها من الاعتماد على معالجات "إنتل" إلى معالجاتها الخاصة ربما يجعل من السهل على المخترقين تمرير البرامج الضارة عبر الثغرات الأمنية إلى أجهزة حاسباتها المعروف أنها عصية على الاختراق.