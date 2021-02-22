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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مرتل كنسي: القداسات المتأخرة تساعد الصائمين على الدخول في روح الخشوع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:06 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.

وقال المرتل أمير يواقيم، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة الكنسية، ومدير إحدي مدارس الشمامسة، إن الكنيسة تتعامل مع قداسات صوم أهل نينوى، بنفس طريقة الصوم الكبير، فحتى الألحان الكنسية تُقال بنفس الترتيب "الليلويا اي ايخون- نيف سنتي- انثوتي تي شوري – شاري افنوتي - سوما توس".

وأشار "يواقيم" إلى أن الكنيسة تتعامل مع صوم يونان كمقدمة أو تمهيد للصوم الكبير البالغة مدته 55 يوما ينقطع فيهم الأقباط عن المأكل والمشرب من الـ12 من منتصف الليل وحتى الرابعة من عصر اليوم التالي، كما أن يونان يعتبر صوما من أصوام الدرجة الأولى التي لها طابع زهدي ونسكي.

وأوضح "يواقيم" أن القداسات المتأخرة تساعد الصائمين على الدخول في روح الخشوع اللازمة والمصاحبة للصوم.

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