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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدشين فرع جديد لجامعة رايرسون الكندية بالعاصمة الإدارية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:06 م
جامعة رايرسون الكندية
جامعة رايرسون الكندية
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أعلنت مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، عن شراكة جديدة مع جامعة رايرسون الكندية، خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين بأحد فنادق القاهرة، بحضور السفير الكندي بالقاهرة لويس دوماس، والسفير المصري في كندا أحمد أبوزيد، والدكتور مجدى القاضي، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر ورئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد لاشمى، رئيس جامعة رايرسون في كندا.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن أن جامعة رايرسون في القاهرة، ستقدم برامج مميزة وجديدة من خلال كلية الاتصالات والتصميم (FCAD) وكلية الهندسة والعلوم المعمارية (FEAS)، وستشمل برامج درجة FCAD الإنتاج الإعلامي والإعلام الرياضي والأزياء، بينما ستشمل برامج FEAS الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.

وأكد الدكتور مجدي القاضي رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر ورئيس مجلس الأمناء، أنه بعد أن يتم الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والقرار الجمهوري سيتم البدء في قبول الطلاب.

وأضاف القاضي، أنه مع انطلاق عمل جامعة رايرسون في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون هناك فرصة للطلاب في مصر ومختلف دول المنطقة للاستفادة من تجربة الدراسة بالجامعة الكندية، لافتًا إلى أن جامعة رايرسون ستشرف على البرامج الأكاديمية وجودتها ومتطلبات القبول، حيث ستتبع برامج فرع الجامعة بالقاهرة نفس النهج الذي يقدم للطلاب في كندا، وسيتم تعيين جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ومن المتوقع أن يكون 50 في المائة منهم على الأقل كنديين تحت إشراف جامعة رايرسون، وسيخضعون لمعايير التوظيف الكندية، وستحدد رايرسون أيضًا الرسوم الدراسية للبرامج، وفقًا لأسعار السوق المصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد لاشمي، رئيس جامعة رايرسون الكندية، إن الجامعة معروفة بكونها منشأة اجتماعية، وأنها ستنتقل إلى الساحة العالمية لتقديم حلول ذكية وقابلة للتطوير والتحديات العالمية، مبديًا سعادته بالشراكة مع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر.

ونوه رئيس جامعة رايرسون إلى أن برامج جامعة رايرسون ستقدم نماذج أكاديمية وتعليمية جديدة ستتم إتاحتها للطلاب، من خلال أحدث قاعات ومعامل الدراسة، فضلا عن ربط البرامج الدراسية باحتياجات أسواق العمل العالمية.

يشار إلى أن مؤسسة الجامعات الكندية في مصر تعد حرمًا جامعيًا كنديًا يستضيف أفضل الجامعات الكندية ببرامج مبتكرة وفريدة من نوعها، كما أنها تقدم حياة طلابية متنوعة في جميع النواحي، وهي أول فرع دولي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعكس جميع البرامج مزيجًا من الخبرات الدولية والأكاديمية والثقافية، كما تشجع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر عقلية ريادة الأعمال والإبداع والابتكار من خلال التعلم التجريبي والمرافق الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

أما جامعة رايرسون فهى إحدى الجامعات الرائدة في كندا في مجال التعليم المبتكر والتعليم المهنى المبتكر والمتنوع ثقافيًا، وهي موطن لأكثر من 46000 طالب بما في ذلك 2900 طالب ماجستير ودكتوراه و3800 عضو هيئة تدريس وموظف وأكثر من 200000 خريج في جميع أنحاء العالم.

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