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تقارير ومتابعات

«حرب أهلية في موريتانيا».. تصريحات مراسل الزمالك تثير موجة غضب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:10 م
مراسل الزمالك
مراسل الزمالك
علي عبد المنعم
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أثارت مداخلة مراسل قناة الزمالك حالة من الغضب بين الرأي العام الرياضي في موريتانيا، بعد عدم سماح البلاد بمرور طائرة الفريق المصري فوق أراضيها.

ودخلت بعثة الزمالك في أزمة بعد رفض موريتانيا مرور طائرة الفريق عبر أجوائها للسنغال لتعود إلى الجزائر وتقضي 13 ساعة في المطار.

وذكر مراسل الزمالك أن «سبب رجوع طائرة الفريق هو اكتشافهم أن في موريتانيا حربا أهلية».

وعبر أحمد ولد إسلم، الكاتب والروائي الموريتاني عن غضبه من تصريحات المراسل، قائلًا: «مراسل قناة الزمالك يقول إن سبب رجوع طائرة الفريق هو اكتشافهم أن في موريتانيا حربًا أهلية، طبعا كنت أتوقع أنه لا يعرف موقع موريتانيا من الخريطة، ويبدو أنه ليس وحده، فسبب الأزمة أن الطائرة لم تأخذ إذن عبور الأجواء الموريتانية، وربما ذلك ناتج جهل شركتها بمسار الرحلة».

وقال محمد أندح الإعلامي الموريتاني: «يبدو أن المراسل المصري المرافق لنادي الزمالك في رحلته إلى السنغال، ليست عنده أية أخبار عن الدول التي سافر إليها، بل ليست عنده حتى أخبار نادي الزمالك نفسه، ولذلك فهو معذور عندما يتحدث عن حرب أهلية في موريتانيا، رغم أنها لم تعرف قط حرباً أهلية!».

وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك" : «عيب كبير على صحفي أفريقي عربي أن يجهل الحقائق بهذا الشكل، وعيب عليه أن يجهل الأخبار وهو مصري من أم الدنيا! وعار عليه أن يلجأ للكذب لتبرير جهله للأمور!!».

وتساءل: «كيف يفوت على من يدعي أنه صحفي رياضي، أن موريتانيا تحتضن حالياً بطولة أفريقية رسمية، فمتى كانت البطولات تقام في بلدان بها حروب أهلية؟!.. إن كان هذا المراسل يجهل كل شيء عن موريتانيا، رغم أنها بلد عربي أفريقي مسلم، فكيف جهل كل شيء عن أفريقيا، بل كيف جهل كل شيء عن أخبار رياضاتها ومسابقاتها، وهو مراسل رياضي موفد لتغطية مباراة في مسابقة أفريقية؟!».

وكشف أندح سبب الأزمة قائلا: «إلى إخوتي المصريين أود أن أبلغكم أن سبب منع طائرة الزمالك في البداية من عبور الأجواء الموريتانية يعود لخطأ من الشركة المالكة للطائرة، لا إلى نادي الزمالك؛ وذلك أن الطائرة حاولت اقتحام الأجواء الموريتانية دون تصريح مسبق بذلك، فتم إبلاغها بضرورة الخروج فوراً من الأجواء الموريتانية، ولما عادت أدراجها من حيث أتت وطلبت التصريح المسبق بالعبور حصلت عليه فوراً، وهذه مسألة سيادة وطنية لا مساومة فيها!».

ودخل مرتضى منصور على خط الأزمة ورد قائلا: «موريتانيا دولة شقيقة لمصر أهلها ناس طيبين بالتأكيد هذا الخطأ غير مقصود ولا يمثل نادي الزمالك أو قناة النادي.. كل الحب والاحترام لكل الشعب الموريتاني».

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