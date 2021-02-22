حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة الأربعين شهيدًا بسبسطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى تذكار تكريس كنيسة الاربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة الأربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية على يد ليكينيوس قيصر.وأضاف: "وهي أول كنيسة بنيت علي اسمهم وكرسها القديس باسيليوس الكبير وهو الذي كتب تاريخهم وثبت لهم عيدا عظيما".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.