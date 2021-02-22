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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة الأربعين شهيدًا بسبسطية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:08 م
تواضروس
تواضروس
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى تذكار تكريس كنيسة الاربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة الأربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية على يد ليكينيوس قيصر.

وأضاف: "وهي أول كنيسة بنيت علي اسمهم وكرسها القديس باسيليوس الكبير وهو الذي كتب تاريخهم وثبت لهم عيدا عظيما".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.

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